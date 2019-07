Come riporta il Mail, Gareth Bale, stella gallese del Real Madrid, ha preso parte al ritiro estivo delle merengues di scena in Canada. L’attaccante si sta impegnando duramente per convincere il tecnico dei blancos Zinedine Zidane a prenderlo in considerazione. Non è un mistero che il Real Madrid voglia cedere il giocatore in modo da rimpinguare le casse per nuovi, mirabolanti investimenti, primo fra tutti, Paul Pogba. Per ora il gallese resiste, l'ipotesi Manchester United è stata scartata. Vuole rimanere a Madrid.