Real Madrid, bandiera con logo dell'Inter esposta contro il Barcellona: "Siamo i re d'Europa"

Nel corso delche si sta giocando a Montjuic allo stadio Lluys Companys frai tifosi delle Merengues presenti in trasferta hanno provocato i tifosi catalani esponendo sugli spalti una particolarissima versione del proprio vessillo e del proprio logo.I tifosi dei Blancos hanno infatti volutosoltanto 4 giorni fa a San Siro. Come? Intrecciando il logo nerazzurro con quello del Real.In uno striscione esposto sugli spalti, infatti,

Real Madrid fans with a banner honouring #Inter at today’s El Clásico!



“We’re kings of Europe”



pic.twitter.com/GFPHrO0nMp