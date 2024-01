Real Madrid-Barcellona: data, ora e dove vedere la finale di Supercoppa spagnola

Sarà ancora El Clasico: Real Madrid contro Barcellona, Barcellona contro Real Madrid, la sfida eterna tra le due super potenze del calcio spagnolo vale la Supercoppa spagnola a Riad. Le squadre di Carlo Ancelotti e di Xavi Hernandez hanno superato le semifinali della Final Four vincendo rispettivamente contro l'Atletico Madrid per 5-3 ai supplementari e contro l'Osasuna per 2-0 nei tempi regolamentari, con gol di Lewandowski e Yamal. La finale si gioca ancora in gara secca, esattamente come avverrà per la Supercoppa italiana.



Partita: Real Madrid-Barcellona.



Data e luogo: domenica 14 gennaio 2024, Al-Awwal Stadium, Riad.



Orario: 20.00.



Canale TV: Telelombardia.



Streaming: Cronache di Spogliatoio.