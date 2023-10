Sono 8 in campionato, 10 in stagione in appena 10 partite: con la doppietta nel 4-0 rifilato dal Real Madrid all'Osasuna, Jude Bellingham ha eguagliato due record. Uno personale, dato che proprio 8 è il suo record di reti in una stagione in campionato, stabilito l'anno scorso col Borussia Dortmund ma nell'arco di una stagione intera, e uno generale: solo Cristiano Ronaldo era stato capace di fare 10 gol nelle prime 10 partite con i Blancos. E in questo caso parliamo di un centrocampista...