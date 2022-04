Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato dopo la sconfitta contro il Manchester City nella semifinale d'andata di Champions League: "Una sconfitta non è mai positiva. Abbiamo entusiasmo e ambizione per questa Champions. La cosa più importante è che non ci siamo mai arresi fino alla fine. Il risultato è questo, ora andremo al Bernabeu e avremo i tifosi: dovremo fare qualcosa di magico, cioè vincere. Sotto 2-0? Il livello è alto, se hai una bella squadra che gioca in casa come il City ed entra bene ti fa due gol. E' mancata un po' di ambizione e fiducia, le abbiamo trovate dopo 25' ma servono per 90'. Il cucchiaio su rigore dopo i due errori dal dischetto nell'ultima partita? Io penso che se non calci i rigori non puoi sbagliarli. E' una questione mentale Ho molta fiducia in me stesso, ho provato ed è andata bene".