Karim Benzema, stella del Real Madrid, durante un'intervista a El Chiringuito, ha risposto così alla domanda su un possibile ritiro nel club dove attualmente gioca: " Ti rispondo: sì, oppure... sì. Non vedo nessun altro club che possa darmi quello che ho qui a Madrid. Puoi guardare tutti gli altri club... ma Madrid è Madrid. Non so ancora quando estenderò il contratto (ride). Ho ancora un anno di contratto, mi sto divertendo e vedremo".