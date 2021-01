Pessime notizie in arrivo dalla Francia per l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema. La Procura di Versailles ha deciso infatti di processare il calciatore dei blancos - insieme ad altre 4 persone - per la vicenda che lo vede accusato di coinvolgimento nel ricatto nei confronti dell'ex compagno di nazionale Mathieu Valbuena attraverso un sextape.



I fatti risalgono al 2015 e, secondo gli inquirenti, Benzema avrebbe indotto l'attuale attaccante dell'Olympiacos a cedere alle pressioni dei 4 complici che, sotto la minaccia di diffondere un video dai contenuti a sfondo sessuale, e a pagarli per scongiurare ogni problema.