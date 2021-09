Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, parla prima del match di Champions con l'Inter.



Un segreto per la tua forma?

"No, sto molto attento a livello sia psicologico che fisico - spiega ad Amazon Prime Video -. E poi provo a fare del mio meglio in campo".



Vinicius?

"E' giovane e ha avuto un buon inizio di stagione, è un giocatore che ci può aiutare con i suoi assist e i suoi gol".



Ancelotti?

"E' un grande allenatore, lo conosco da tempo. Mi dà molta fiducia ed è buono per me".