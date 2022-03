Nel post partita di Real Madrid-Psg, ha parlato Karim Benzema, uomo-copertina della gara con una tripletta: "Sono orgoglioso di essere il terzo miglior marcatore nella storia del club ma non mi fermerò, voglio segnare ancora e ancora. Il Real Madrid è ancora vivo, non ci arrenderemo mai. Dobbiamo dire grazie ai tifosi, sono stati speciali stasera".



MBAPPE' - "Kylian è rimasto deluso dopo la partita; ma è normale, voleva brillare come sempre. Però è ancora giovane e ha abbastanza tempo per farlo".