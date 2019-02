Karim Benzema dopo qualche mese dall’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'attuale numero 7 della Juventus, spiegando come il portoghese limitasse il suo modo di giocare. Infatti il calciatore dei blancos in un'intervista rilasciata all'Equipe ha dichiarato: "Prima giocavo solamente in funzione di Cristiano. Ho sempre cercato di aiutarlo a segnare più goal possibili. Adesso posso giocare il mio vero calcio ".



A supportare la tesi dell’attaccante ci sono i numeri che ha collezionato fino ad ora durante la sua prima stagione senza CR7. Ad oggi il francese ha totalizzato 40 presenze e 20 goal, mentre nelle due stagioni precedenti al servizio del portoghese sono arrivate solamente 12 reti in 47 presenze (17/18) e 19 gol in 48 presenze (16/17).