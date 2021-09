Nel corso di un'intervista a Tele Foot, l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha parlato del mancato arrivo di Kylian Mbappé alle Merengues: "Speravo potesse venire da noi già quest'estate, ma sono sicuro che prima o poi arriverà a Madrid".



L'ASSALTO RESPINTO - Nei mesi scorsi il Psg ha resistito agli assalti dei Blancos per l'attaccante classe '98 che ha espresso più volte la volontà di trasferirsi al Real: l'ultima offerta rifiutata è stata di 170 milioni di euro, dopo la quale da Madrid si sono definitivamente ritirati rinunciando, per ora, a prendere Mbappé. Il giocatore però ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Il giocatore spinge per andare via, Benzema lo chiama in Spagna.