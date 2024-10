Real Madrid-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Segui la diretta su Sky Sport

Partita di alto livello alla terza giornata di Champions League.al Santiago Bernabeu è una sfida che sa di rivincita dopo la finale dell’anno scorso vinta dalle merengues. Il Real arriva alla sfida con una vittoria in due partite e la sconfitta nella scorsa giornata in casa del Lille, mentre il Dortmund ha rifilato sette gol all’ultima giornata contro il Celtic. I tedeschi sono a punteggio pieno dopo due giornate, avendo battuto – all’esordio – il Bruges in trasferta.

Partita : Real Madrid-Borussia Dortmund

: Real Madrid-Borussia Dortmund Data : martedì 22 ottobre

: martedì 22 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Streaming: Sky Go, Now Tv

Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius Junior. All: AncelottiKobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Gross; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy. All: SahinAncelotti si affida Mbappé per tornare a vincere dopo la sconfitta contro il Lille. Bellingham è pronto a innescare il nove francese e Vinicius Junior, che sembra prossimo alla vittoria del Pallone d’Oro. Rodrygo dovrebbe partire dalla panchina, mentre, Mendy è pronto a tornare titolare dopo essere subentrato dalla panchina in campionato.

Per la terza vittoria di fila, il Borussia Dortmund non avrà Adeyemi autore di tre gol con il Celtic, fuori fino a fine novembre. Al suo posto, a destra, ci sarà Malen, con Sabitzer a sinistra. In attacco confermatissimo Guirassy, autore di sette gol in sette partite tra campionato e Champions League.La sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sul canale Sky Sport 254.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.

Telecronaca affidata a Massimo Marianella.