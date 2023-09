Sorrisi a metà per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti. I blancos si rialzano dopo la sconfitta nel derby e tornano alla vittoria in Liga battendo 2-0 il Las Palmas: sblocca nel primo tempo l'ex Milan Brahim Diaz, tornato al gol con la maglia madridista, raddoppia nella ripresa Joselu. La nota stonata è l'infortunio di David Alaba, costretto a lasciare il campo al 41' per un problema muscolare: una brutta notizia a una settimana dalla sfida di Champions League con il Napoli, in programma martedì 3 ottoreb allo Stadio Diego Armando Maradona.