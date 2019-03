Florentino Pérez ha chiamato Zinedine Zidane, chiedendogli di tornare sulla panchina del Real Madrid. Santiago Solari è a un passo dall'esonero, ma il tecnico francese è stato irremovibile: l’intenzione è quella di terminare l’anno sabbatico, per poi cominciare una nuova esperienza soltanto a partire da giugno. Come riporta ilBiancoNero.com, dietro la risposta di Zizou c'è la consapevolezza di poter approdare alla Juventus, che - nella figura del presidente Andrea Agnelli - ha identificato l’ex fuoriclasse bianconero come l'erede ideale di Massimiliano Allegri.