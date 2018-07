Sul Corriere dello Sport si parla della reazione a Madrid, tutti contro Florentino, caccia a Kane. Perez un tentativo per Neymar lo farà perché è un suo pallino, ma sa bene che sarà più facile averlo tra un anno. In questo momento pare che il suo principale obiettivo sia Harry Kane perché, si sa, Florentino si fa stregare dal Mondiale. Quattro anno fa fece follie per avere James Rodriguez che in Brasile impressionò. Adesso tocca a Kane, capocannoniere del Mondiale che il Tottenham non vuole cedere.