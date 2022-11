Andriy Lunin, secondo portiere del Real Madrid, sta trovando poco spazio e per questo può partire a gennaio. I Blancos offriranno il rinnovo al giocatore, che però non è convinto per lo scarso impiego. Le prime alternative sono rappresentate da Yann Sommer del Borussia Monchengladbach e Fernando Pacheco dell'Almeria. Lo riporta Defensa Central.