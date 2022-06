A 34 anni Karim Benzema è il trascinatore delReal Madrid che ha vinto Liga e Champions League. Grazie alle sue prestazioni l'attaccante francese è il grande favorito per il prossimo Pallone d'Oro, e dalla Spagna fanno sapere che presto rinnoverà il contratto con le Merengues. Secondo Marca, per Benzema è pronto il prolungamento per un'ulteriore stagione, allungando la scadenza a giugno 2024.