Carvajal, terzino del Real Madrid, parla del suo ex allenatore Lopetegui a rtve.es: "Lopetegui è stato il miglior allenatore che ho mai avuto. Purtroppo gli è mancato quel pizzico di fortuna necessario per continuare con noi. Il suo modo di vedere il calcio, il suo modo di gestire il gruppo, e di stare con i giocatori, è qualcosa che condivido. L'ho detto prima che arrivasse al Real Madrid, continuo a dirlo ora che non c'è più e lo farò finchè non troverò un tecnico migliore di lui".