Intervistato da Cadena SER, Dani Ceballos ha parlato del suo futuro, allontanando la possibilità di ritornare all’Arsenal. “Credo che quest’anno ho faticato molto come giocatore e penso che sia tempo di stabilirmi in un club con un lungo contratto per poter mostrare il mio gioco”. Il centrocampista spagnolo, alla fine del prestito con i Gunners è ritornato al Real Madrid.