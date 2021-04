Riguardo al suo futuro, Dani Ceballos, attualmente in prestito all'Arsenal, ha dichiarato a Radio Onda Cero: "Ho ancora due anni di contratto con il Real Madrid. Un altro prestito sarebbe difficile per me da sopportare. Ho bisogno di sistemarmi definitivamente, sto per compiere 25 anni e voglio sentirmi importante, avere continuità. Ci penseremo tra qualche settimana, analizzeremo tutte le opzioni sul tavolo. Da due anni sono in Inghilterra e sono cresciuto tantissimo. Il Real? Sono tutte supposizioni: non so se tornerò, resterò, con o senza Zidane... L'importante è finire bene questa stagione, voglio giocare l'Europeo e l'Olimpiade e poi deciderò. Penso però che anche per il bene del Real Madrid la cosa migliore è avere stabilità".