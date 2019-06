L'Arsenal è pronto ad accontentare le richieste del Real Madrid per Dani Ceballos. Come scrive il Daily Star, infatti, i Gunners non hanno problemi a pagare 50 milioni di euro per il centrocampista delle Merengues, trascinatore della Spagna Under 21 all'Europeo in corso in Italia. Anche il Milan è sulle tracce del classe '96, ma non è intenzionato a investire subito 50 milioni: con Ceballos a Londra, però, si può aprire la pista Torreira, pupillo di Giampaolo.