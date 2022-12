Il futuro di Dani Ceballos è sempre più in bilico. Secondo quanto riportato da Defensa Central, gli ultimi colloqui tra il Real Madrid ed il giocatore non hanno dato gli effetti sperati e lo spagnolo può lasciare a zero al termine della stagione. Sul centrocampista dei Blancos ha iniziato a muoversi il Betis Siviglia, pronto ad affondare già nel prossimo mercato invernale.