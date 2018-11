Dani Ceballos, centrocampista classe '96 del Real Madrid, è tornato a parlare a El Chiringuito de Mega del suo rapporto con Zinedine Zidane e del possibile ritorno al Betis Siviglia nel gennaio scorso: "Ci ho pensato per davvero, ma poi ho parlato con l'allenatore e mi ha fatto riflettere. Mi ha detto di valutare bene i giocatori che avevo davanti e che 15-20 partite al Real Madrid valevano come 50 altrove. In effetti, ho iniziato a giocare un po' di più di prima e mi è servito per iniziare questa stagione con maggiore esperienza".