Il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos ha parlato a Marca del proprio futuro: "Immagino che Zidane abbia visto il torneo, ma ha le idee molto chiare e sappiamo tutti cosa pensa. Ora è il momento di riposare bene, disconnettersi dopo la stagione e al futuro penseremo tra un paio di settimane. La cosa più importante in questa vita è essere felici ed è qualcosa che si può raggiungere soltanto giocando 40 partite all'anno. Il mio obiettivo personale per la prossima stagione è di giocare 40 partite, per sentirmi a mio agio in ogni momento. Ovunque, ma in un posto dove possa sentirmi apprezzato. Al momento non ho preferenze specifiche. Quello che so è che voglio godermi il prossimo anno e sono aperto a provare nuove esperienze, non ho paura. So che nella nuova stagione avrò una bella sfida da affrontare. Mi piacerebbe provare nuove cose e, soprattutto, divertirmi molto".