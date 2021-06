Per poter fare acquisti, il Real Madrid ha necessità di vendere. Tra i giocatori indiziati a lasciare la capitale spagnola senza dubbio c'è Luka Jovic. Dal suo arrivo a Madrid infatti il serbo non è riuscito ad esprimersi ai livelli mostrati in Bundesliga e per questo è stato messo sul mercato. Secondo AS, i blancos starebbero aspettando un'offerta dall'Eintracht di Francoforte, sua ex squadra e club dove ha passato la seconda parte della stagione appena conclusa. I tedeschi però non si sono ancora mossi, in quanto avrebbero bisogno di cedere Andrè Silva per far posto e soprattutto finanziare la spesa per il ritorno di Jovic.