“Dove sta Brahim?”. È questo l’interrogativo che si pone il quotidiano sportivo spagnolo Marca, vicino alle vicende del Real Madrid. L’ex Milan è scomparso dai radar di Ancelotti, nelle ultime partite non è nemmeno subentrato dalla panchina. Il trequartista malagueno si augurava di tornare al Real per recitare un ruolo da protagonista ma, allo stato attuale, non ci sta riuscendo.