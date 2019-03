Secondo il portale spagnolo fichajes.net, il Real Madrid è convinto di poter incassare una cifra piuttosto importante dai giocatori che non rientrano nei piani di Zinedine Zidane. Indipendentemente dal futuro di alcuni giocatori attualmente in rosa, i blancos confidano che il Bayern Monaco eserciti il diritto di riscatto a 42 milioni di euro per il centrocampista classe '91 James Rodriguez. Valutazione simile per il centrocampista classe '94 Mateo Kovacic che, anche in caso di non conferma da parte del Chelsea, ha mercato in Italia e in Premier League. Saranno certamente ceduti anche il difensore classe '97 Theo Hernandez, l'attaccante classe '97 Borja Mayoral e il classe '94 Raul de Tomàs, rispettivamente in prestito a Real Sociedad, Levante e Rayo Vallecano.