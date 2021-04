Si riaccendono stasera i riflettori sulla, giunta alla fase clou con l'andata delle. All'Alfredo Di Stefano di Valdebebas,Il Real Madrid sta cercando di raggiungere la sua prima finale in tre anni. È il grande favorito per questo scontro dopo averTuttavia, sebbene il Real Madrid abbia una percentuale di vittorie del 62,5% nelle ultime otto semifinali casalinghe , ha mantenuto la porta inviolata solo nel 50% di quelle partite.Vincitore della coppa nel 2012, il Chelsea punta al suo primo massimo titolo europeo dopo quell'anno incredibile. In particolare, i ‘Blues’ hanno avuto un maggior possesso palla in tutte le loro vittorie precedenti di UCL sotto Thomas Tuchel, con una media margine del 13,33%. Quelle vittorie fanno parte di unaVinícius Júnior ha segnato recentemente una doppietta contro il Liverpool e due dei suoi tre gol in questa stagione di Champions sono arrivati come ultimi in partite vinte che hanno visto più di 3,5 gol totali (a partita). Nella squadra ospite, Olivier Giroud desidera ottenere un ‘double a Madrid’ dopo aver segnato il gol della vittoria all'andata nell'ottavo di finale.