Donny van de Beek promesso sposo del Real Madrid. La voce è rimbalzata ieri dall'Olanda e oggi arrivano conferme dalla Spagna, con Marca, quotidiano vicino al Real Madrid, che parla di accordo totale. Operazione da 55 milioni di euro tra le Merengues e l'Ajax, con il giocatore che lo scorso agosto aveva già detto sì al corteggiamento di Florentino Perez, che lo aspetta a braccia aperte a giugno.



I NO ALLA PREMIER - Voleva finire la stagione all'Ajax, finirà la stagione all'Ajax. I Lancieri, in queste settimane, hanno rifiutato offerte di Manchester United e Tottenham per il proprio gioiello, forte del patto con gli spagnoli, siglato in estate. Giovane, forte e già capace di dimostrare, a 22 anni, di essere decisivo in Champions League: caratteristiche che hanno convinto Zidane a puntare su di lui per il futuro. Ma chi lascerà le Merengues per fargli spazio?



CHI PARTE? - Come scrive Marca, quelli che rischiano di salutare sono Luka Modric, in scadenza di contratto e per il quale le sirene della Major League Soccer iniziano a farsi sempre più incessanti, e Isco. Un Real che lavorerà sulle uscite, ma nel frattempo chiude per Donny van de Beek (con buona pace di Pogba e Eriksen), l'ultimo gioiello olandese dell'Ajax.