Niente Kylian Mbappé al Real Madrid, almeno per ora. Dopo le voci arrivate dalla Francia questa mattina su un'offerta da 272 milioni di euro dei blancos al Paris Saint-Germain per l'attaccante classe '98, il club del presidente Florentino Perez ha diffuso un comunicato ufficiale: "A seguito delle informazioni pubblicate nelle ultime ore a proposito di un presunto accordo tra il Real Madrid e il PSG per il giocatore Kylian Mbappé, il Real Madrid comunica che sono completamente false. Il Real Madrid non ha realizzato alcuna offerta né al PSG né al giocatore e condanna la diffusione di questo tipo di informazioni non verificate".