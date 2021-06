Isco più vicino alla permanenza al Real Madrid. Col ritorno in panchina di Carlo Ancelotti, il centrocampista spagnolo, che sembrava in procinto di lasciare le Merengues, visto che Zinedine Zidane non lo vedeva, ora con l'italiano può restare, visto che l'ex Everton ha valorizzato l'ex Malaga. Isco era stato accostato alla Juventus nel recente passato.