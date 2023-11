A fine stagione Carlodirà certamente addio e si concentrerà solo sul suo nuovo ruolo di commissario tecnico del Brasile e per questo il patronha già iniziato la ricerca di colui che ne prenderà il posto. E fra i tanti nomi ipotizzati inizia a prendere sempre più piede l'idea di un altro allenatore italiano:Dopo i rumors rilanciati da Cadena Ser ormai qualche settimana fa, oggi è arrivata la conferma da parte del quotidiano Sport che mette l'attuale allenatore del Brighton in cima alla lista dei gradimenti del presidente. Con(Bellingham, Vinicus, Rodrygo, Camavinga e Valverde sono tutti sotto i 25 anni)Oggi l'ex-Sassuolo è più di una semplice idea, ma va ricordato che strapparlo al Brighton non sarà semplice. L'allenatore è infatti legato al club inglese dae al cui interno è stata piazzata una(circa 13 milioni di euro) che finora la società del sud dell'Inghilterra ha sempre preteso per lasciarlo partire. Cifre "irrisorie" per il portafoglio di Florentino Perez, che su De Zerbi sta puntando più di una semplice fiche.