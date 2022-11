Il Real Madrid si gode Benzema, fresco vincitore del Pallone d'oro. Secondo quanto riporta Defensa Central, la stella francese, con la vittoria del trofeo, ha attivato la clausola di rinnovo automatico per un altro anno, che però deve essere approvata dal giocatore. La volontà di continuare insieme c'è sia da parte del club che da parte del giocatore. Nonostante ciò, i Blancos lavorano sul mercato per trovare un degno sostituto, anche in prospettiva futura.