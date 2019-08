Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta dai Blancos per 3-1 con il Celta Vigo: "Non sono stato sorpreso da Bale perché l'allenatore ha tutti a disposizione. Poi decide i titolari, ma Bale ha fatto una grande partita. Io il portiere titolare? Sto cercando di giocare bene e poi l'allenatore decide. Come sta Hazard? Sono rimasto sorpreso quando non l'ho visto nelle convocazioni. Ma tornerà presto".