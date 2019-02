Thibaut Courtois consiglia il Real Madrid per il prossimo mercato. Intervistato da Het Nieuwsblad, il portiere belga svela chi porterebbe in blanco tra Hazard e Neymar: "Certamente Eden. Mi piace molto, ma la scelta non dipende da me. Decideranno i manager, dobbiamo pensare a noi per costruire la squadra del futuro senza guardare le altre squadre, ma anzi facendo attenzione ai vincoli. Il Barcellona ha già speso più del doppio dei 222 milioni incassati per Neymar, quindi potrebbero essere obbligati a vendere in estate".