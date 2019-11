Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League con il PSG: "Dovremo fare una grande prestazione contro il Paris senza commettere gli errori delle altre partite. Dovremo avere massima attenzione, dal primo al 95 minuto. Ho grande rispetto per il PSG. Le voci che mi vogliono in Francia? Mi hanno fatto questa domanda anche in occasione della gara di Parigi ma il futuro è impossibile da pronosticare. Di sicuro io sono molto felice a Madrid. La situazione di Bale? Quello che è accaduto riguarda il suo periodo in Nazionale. Adesso siamo qua per provare a vincere una gara di Champions League. Gareth in allenamento da tutto per aiutarci. Il Bernabeu ha la sua opinione e io non sono nessuno per commentare".