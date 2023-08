Brutte notizie in casa Real Madrid. Nell'allenamento di oggi Thibaut Courtois è uscito in barella per un brutto infortunio al ginocchio e ora rischia di rimanere fuori almeno per sei mesi. A confermare il brutto stop è arrivato anche un comunicato ufficiale del club: "Dopo i test effettuati sul nostro calciatore Thibaut Courtois, è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni". In attesa di capire i tempi precisi di recupero, la dirigenza spagnola sta iniziando a pensare a un portiere che possa sostituirlo.



A ZERO - Scorrendo la lista degli svincolati il nome da cerchiare in rosso è quello di David De Gea, 33 anni a novembre prossimo e rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con il Manchester United. Per anni titolare della nazionale spagnola, è nato peroprio a Madrid ed è cresciuto nell'Atletico Madrid dove ha giocato prima di andare in Inghilterra.

- Gli altri nomi che il Real potrebbe sondare sono quelli di. Il primo può lasciare il Chelsea che nel 2018 l'ha preso per 80 milioni facendolo diventare il giocatore più costoso della storia del calcio nel suo ruolo, ma occhio alla concorrenza del Bayern Monaco a caccia di un sostituto di Sommer. Navas è rientrato al Psg dopo il prestito al Nottingham Forrest ma è fuori dai piani di Luis Enrique. Ha già giocato al Real Madrid dal 2014 al 2019 vincendo tre Champions League, una Liga, tre Supercoppe europee, quattro Mondiali per Club e una Supercoppa di Spagna. Le Merengues hanno iniziato la ricerca di un nuovo portiere.