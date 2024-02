Real Madrid: Courtois torna ad allenarsi in gruppo. Ecco quando rientra

In casa Real Madrid arrivano buone notizie circa il pieno recupero di Thibaut Courtois, fuori dallo scorso 10 agosto a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante una sessione di allenamento. Il portiere belga è infatti tornato nella giornata di oggi a prendere parte al lavoro di gruppo nel centro sportivo di Valdebebas, a distanza di 6 mesi esatti dall’incidente. Un segnale di fiducia in vista di un suo rientro in campo prima della conclusione di questa stagione, che secondo lo staff medico dei blancos non avverrà comunque prima del mese di aprile.



CHE PALMARES - Courtois, che durante la sua assenza è stato sostituito prima dall’estremo difensore spagnolo Kepa, prelevato dal Chelsea con la formula del prestito fino al 30 giugno prossimo, e successivamente dall’ucraino Andrij Lunin, che nelle ultime settimane è stato preferito da Carlo Ancelotti. Arrivato al Real Madrid nell’estate del 2018, Courtois ha collezionato 230 presenze e ha conquistato insieme alla merengues una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, due campionati spagnoli e 3 Supercoppe di Spagna.