Il Real Madrid dei Galacticos e delle spese folli è un ricordo. Sì, perché in questa sessione di calciomercato le Merengues non hanno speso un solo euro, passando al conteggio solamente per quanto incassato. 40 milioni da Hakimi all'Inter, 30 per Reguilon al Tottenham, 13,5 per Oscar Rodriguez dal Siviglia, più il risparmio degli ingaggio di Gareth Bale e James Rodriguez. Più di 100 milioni di euro tra risparmio e incassi, con Zidane che proverà a vincere la Liga con un solo innesto, quel Martin Odegaard tornato dalla Real Sociedad.