Il Real Madrid è pronto a una vera e propria rivoluzione. Come scrivono in Spagna, infatti, Florentino Perez vuole investire, nel prossimo mercato, 600 milioni di euro! 95 sono già stati spesi per Rodrygo, brasiliano ora al Santos pagato 45 milioni, ed Eder Militao, difensore in arrivo dal Porto (50). E gli altri?



Dopo una stagione difficile, complicata, deludente, Florentino è pronto a regalare nuove stelle a Zinedine Zidane: Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG valutato 280 milioni, è il sogno. A centrocampo, poi, occhi su Eriksen del Tottenham e Pogba del Manchester United; davanti piacciono Luka Jovic dell'Eintracht e Mauro Icardi dell'Inter. 300 milioni da investire, "in cassa", già ci sono; gli altri possono arrivare dalle cessioni di Bale, Isco, Marcelo e Modric.