Mariano Diaz torna a brillare con il gol che ha chiuso il Clasico con il Barcellona, ma l'attaccante avrebbe potuto lasciare il Real Madrid a gennaio. Secondo quanto riferito da Ok Diario, Mariano ha rifiutato ben dodici offerte per un trasferimento in prestito a gennaio: Siviglia, Valencia, Villarreal, Betis, Espanyol, Leganes, Borussia Dortmund, Roma, Benfica, Ajax, Lione e Porto.