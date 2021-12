Il Real Madrid sta iniziando a manovrare il proprio mercato con lo scopo di fare spazio a Kylian Mbappé a parametro zero a fine stagione. Per questo due attaccanti oggi in rosa sono pronti a dire addio. Si tratta di ​Marco Asensio e Rodrygo, entrambi con tanto mercato in Premier League, ma con il primo che piace molto anche alla Juventus.