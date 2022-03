Il Real Madrid ha intenzione di mettere sul mercato Ferland Mendy. Il terzino non sta trovando spazio nello scacchiere tattico di Ancelotti e le richieste per la prossima stagione non mancano. Psg e Juventus monitorano la situazione da vicino è nei prossimi mesi potrebbero fare un'offerta ufficiale al club spagnolo. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.