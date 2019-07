Come riporta Marca, il Real Madrid ha dato il via alla “Operazione 200”. Si tratta di racimolare sul mercato la cifra di 200 milioni di euro da investire poi per l’acquisto di Paul Pogba. I giocatori chiave perché l’operazione vada in porto sono James Rodriguez, seguito da Napoli ed Atletico Madrid e Gareth Bale, accostato a Bayern Monaco e Manchester United.