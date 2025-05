Real Madrid, è fatta per l’arrivo di Huijsen dal Bournemouth: giocherà il Mondiale per Club. I dettagli

. Dopo le voci dei contatti tra le parti degli scorsi giorni, come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano,(50 milioni di sterline), pari al valore della clausola rescissoria del giocatore.Il difensore spagnolo è protagonista di una stagione incredibile in Inghilterra, che ha di fatto attirato l’interesse di alcuni top club europei, come. Proprioche è ormai solamente questione di tempo.

– Come riferito sempre da Fabrizio Romano,. Il classe 2003 sarà, quindi, disponibile per prendere parte alcon la maglia del Real.– Nel momento della cessione del difensore dalla Juventus al Bournemouth,, che porterà, quindi, nelle casse bianconere un, dopo la plusvalenza fatta in estate e pari a 13,7 milioni di euro. Sorriso a metà, però, per i bianconeri, che avevano in casa un grandissimo talento, ceduto in maniera troppo frettolosa.