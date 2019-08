Secondo quanto riferisce Sport, Gareth Bale è pronto a scendere sul piede di guerra col Real Madrid pur di far valere il proprio diritto di rispettare il contratto in scadenza a giugno 2022. Il calciatore gallese ha respinto l'idea di passare al Paris Saint Germain nell'ambito dell'operazione Neymar ed è pronto a denunciare il suo club per mobbing, per il trattamento che gli sarebbe stato riservato nelle ultime settimane.