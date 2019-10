Sarà uno dei nomi più caldi già a gennaio quello di Christian Eriksen. Il suo futuro è lontano dal Tottenham e su di lui sono piombati i club più importanti d'Europa. Al momento sembrerebbe che in vantaggio per il danese ci sia il Real Madrid che, stando quanto riportato dall'Express, sarebbe disposto a mettere sul piatto Isco. Lo spagnolo sta vivendo momenti difficili a Madrid e sarebbe ben lieto di cambiare aria. Ecco che potrebbe essere proprio lui a sbloccare una trattativa non facile ma dal finale già scritto: Eriksen lontano da Londra.