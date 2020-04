Secondo quanto riporta Defensa Central, non c'è solo il Manchester United sulle tracce di Matthijs De Ligt. Il centrale che la Juventus ha acquistato in estate per 75 milioni, infatti, piace anche al Real Madrid, che avrebbe provato ad iniziare i discorsi con Mino Raiola nel corso di un incontro per un altro assistito del procuratore italo-olandese (Areola). La Juventus però, non sembra intenzionata a privarsene, a meno che chi lo desideri, non metta sul piatto un'offerta a cui non si possa rinunciare.