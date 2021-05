Il Real Madrid sta pensando ad un super colpo per l'attacco del prossimo anno. Il sogno proibito, come noto, resta sempre Kylian Mbappé, ma il Paris Saint-Germain oppone grande resistenza per trattenere la sua stella. Perciò Florentino Perez studia le possibili alternative al campione del mondo francese, e il nome più accattivante per il presidente del club spagnolo è quello di Sadio Mané del Liverpool: l'operazione, secondo Don Balon, sarebbe agevolata dalla mancata qualificazione dei reds alla prossima Champions League.