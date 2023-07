Il Real Madrid ha presentato oggi il suo ultimo acquisto. Arda Guler, talento turco strappato alla concorrenza del Barcellona, indosserà la maglia numero 24: "Prima di tutto grazie alla mia famiglia, alle persone che mi hanno aiutato ad arrivare qui e al club. Voglio essere una leggenda del Real Madrid. Grazie di tutto. Ci sono state tante offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid".



No a una cessione: "Mi sento pronto, voglio lavorare e cercherò di dare tutto. Escludo la possibilità di un prestito: voglio restare qui. Se mi daranno l'opportunità di giocare, ci proverò. Sono qui per questo, non voglio andare in un'altra squadra".



Idoli: "Cristiano Ronaldo, Özil, Guti... Voglio essere una leggenda come loro. Sono qui per questo. Ozil è come un fratello, mi ha detto che è il club più importante del mondo. Mi ha dato tanti consigli".